W Brazylii senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że jeśli wygra drugą turę wyborów prezydenckich 25 października, uzna grupy przestępcze PCC, Comando Vermelho oraz milicje za organizacje narkoterrorystyczne. Powiedział o tym 16 października w wywiadzie dla TV Globo, informuje The Rio Times.

Bolsonaro jest senatorem ze stanu Rio de Janeiro i kandydatem Partii Liberalnej. W drugiej turze rywalizuje z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą. Kandydat zapowiedział również, że od stycznia 2027 roku zamierza wypowiedzieć wojnę handlowi narkotykami.

Obietnice dotyczące bezpieczeństwa

Według Bolsonaro jednym z jego pierwszych kroków będzie spotkanie z dowódcami wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych, a także szefami policji stanowych. Obiecał również, że Brazylia dołączy do Shield of the Americas — kierowanej przez USA koalicji przeciwko przestępczości zorganizowanej.

Kandydat za priorytetowy uznał obszar potrójnej granicy w pobliżu miasta Foz do Iguaçu, gdzie zbiegają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Zobowiązał się także rozszerzyć rolę sił zbrojnych w ochronie granic Brazylii.

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Kwestie prawne i stanowisko Luli

Według The Rio Times brazylijskie ustawodawstwo nie ma odrębnej kategorii „narkoterroryzmu”, dlatego wprowadzenie takiego statusu może wymagać zmian legislacyjnych, a nie tylko decyzji prezydenta. We wrześniu Bolsonaro mówił, że będzie działał wspólnie z Kongresem.

Lula 15 października również nazwał PCC i Comando Vermelho terrorystami dla brazylijskich miast i społeczności, jednak stwierdził, że grupy te nie są „terroryzmem państwowym” w rozumieniu Waszyngtonu, ponieważ ich celem są pieniądze. Poinformował, że przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi pisemną propozycję współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej z wykorzystaniem doświadczenia Policji Federalnej.

Wydanie zauważa również, że 28 maja Waszyngton ogłosił wpisanie PCC i Comando Vermelho na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych, co miało wejść w życie 5 czerwca 2026 roku. Brazylia obecnie nie jest uczestnikiem Shield of the Americas.

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