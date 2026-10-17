17 października w Bagdadzie w Iraku rozpoczęła się 52. sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC). Spotkanie w stolicy Iraku potrwa dwa dni.

Udział delegacji

Jak informuje Anadolu Agency, rzecznik irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasador Hassanein Kamil, oświadczył, że posiedzenie rozpoczęło się po przybyciu do stolicy wszystkich uczestniczących delegacji. Irackie MSZ poinformowało w piątek, że przygotowania do dwudniowego spotkania zostały zakończone.

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Główne tematy sesji

Sesja odbywa się pod hasłem „Dialog i solidarność: dwa kluczowe filary promowania pokoju i zrównoważonego rozwoju”. Oczekuje się, że uczestnicy omówią trwające ataki Izraela w Gazie, a także rozwój sytuacji w innych strefach konfliktów świata islamskiego.

Podczas spotkania Irak ma przejąć od Turcji rotacyjne przewodnictwo w OIC.

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