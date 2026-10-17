В Бангкоке, Таиланд, наводнения вызвали критику в адрес оппозиционной Народной партии из-за недостаточной, по мнению жителей и политических обозревателей, заметности ее депутатов в пострадавших сообществах. Партия заявила, что ее представители совмещают парламентскую работу с координацией помощи и доставкой необходимых вещей.

Как сообщает Bangkok Post, 29 сентября главный парламентский организатор оппозиции Парит Вачарасиндху заявил, что депутаты партии продолжат выполнять свои парламентские обязанности, одновременно разделившись на команды для координации поддержки и доставки гуманитарных грузов пострадавшим сообществам.

Ожидания избирателей

Народная партия победила во всех 33 парламентских округах Бангкока на всеобщих выборах 8 февраля. По оценке издания, это создает для нее особенно высокие ожидания относительно присутствия депутатов в своих округах.

В материале отмечается, что работа парламентариев включает принятие законов, контроль за деятельностью правительства, поднятие проблем избирателей через парламентские механизмы, участие в дебатах и комитетах. Оппозиционный депутат также может требовать от министров информацию, выявлять недостатки реакции правительства, добиваться экстренных мер и настаивать на долгосрочных изменениях в сфере противодействия наводнениям.

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В то же время для жителей затопленных районов доступность политика и его видимое участие в помощи могут быть не менее важны, чем парламентская работа. Издание указывает, что люди, чьи дома окружила вода, вряд ли будут воспринимать парламентский вопрос как равноценный прибытию политика с питьевой водой, едой или лодкой.

Помощь и политическая конкуренция

Контраст с действиями других политических сил уже заметен. Коалиционная партия «Пхеу Тай» сообщала о визитах своих команд в пострадавшие от наводнения сообщества района Дон Муанг и распределении необходимых запасов. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул также публично участвовал в мероприятиях по оказанию помощи, в частности в распределении поддержки в Бангкоке. Правящая партия «Бхумджайтай» открыла мобильную кухню для пострадавших.

Наводнения затронули сотни тысяч домохозяйств по всей стране, а в Бангкоке привели к эвакуациям, перебоям в транспорте, убыткам для бизнеса и масштабным повреждениям. Правительство одобрило миллиарды батов на экстренную помощь. Для Народной партии, отмечает издание, ключевым остается вопрос, сможет ли она сочетать акцент на институциональной политике с непосредственными ожиданиями избирателей, избравших ее депутатов.

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