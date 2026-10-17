在韩国，执政党共同民主党议员金炳周指责驻韩美军司令泽维尔·布伦森将军侵犯该国领土主权。这名政治人士敦促该将军撤回有关军事分界线的言论，并向韩国民众道歉，《韩国先驱报》报道。

围绕非军事区边界的争议

争议源于布伦森在华盛顿一场政治论坛上的发言。他表示，围栏位于军事分界线以北和以南约两公里处，而大韩民国，即韩国的正式国名，从南侧围栏开始。

南侧围栏标志着非军事区的南部边界，而军事分界线穿过分隔两韩的缓冲区中央。退役四星上将、国会国防委员会成员金炳周表示，这些言论直接否定了大韩民国的领土主权。

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议员的论点

金炳周表示，1953年《停战协定》赋予联合国军司令部进入和管理非军事区的权力，但并不允许其决定韩国的领土主权。该国宪法将其领土界定为朝鲜半岛及其附属岛屿。

布伦森指挥拥有28,500名军人的驻韩美军和联合国军司令部，以及韩美联合司令部。金炳周于2017年至2019年担任联合司令部副司令，并于2019年以四星上将军衔结束军旅生涯。

国会国防委员会主席陈成准也批评了布伦森的言论。他表示，这些言论可能导致对韩国主权边界的严重误解，并要求澄清该将军关于将主权考量适用于其受托管理地区的其他说法。陈成准呼吁考虑由韩国在和平时期和战时行使对本国军队的作战控制权。

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