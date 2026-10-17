W Korei Południowej poseł rządzącej Demokratycznej Partii Korei Kim Byung-joo oskarżył dowódcę Sił Zbrojnych USA w Korei gen. Xaviera Brunsona o naruszenie suwerenności terytorialnej kraju. Polityk wezwał generała do wycofania swoich słów dotyczących Wojskowej Linii Demarkacyjnej oraz do przeproszenia obywateli Korei Południowej, informuje Korea Herald.

Spór o granice strefy zdemilitaryzowanej

Powodem kontrowersji były słowa Brunsona podczas forum politycznego w Waszyngtonie. Stwierdził on, że ogrodzenia znajdują się około dwóch kilometrów na północ i południe od Wojskowej Linii Demarkacyjnej, a Republika Korei, oficjalna nazwa Korei Południowej, zaczyna się przy południowym ogrodzeniu.

Południowe ogrodzenie wyznacza południową granicę Strefy Zdemilitaryzowanej, podczas gdy Wojskowa Linia Demarkacyjna przebiega przez środek strefy buforowej oddzielającej obie Koree. Kim Byung-joo, emerytowany czterogwiazdkowy generał i członek parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej, oświadczył, że słowa te bezpośrednio podważają suwerenność terytorialną Republiki Korei.

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Argumenty posłów

Według Kima porozumienie rozejmowe z 1953 roku przyznaje Dowództwu ONZ uprawnienia w zakresie dostępu do Strefy Zdemilitaryzowanej i jej administrowania, ale nie pozwala mu określać suwerenności terytorialnej Korei Południowej. Konstytucja kraju definiuje jego terytorium jako Półwysep Koreański i przyległe wyspy.

Brunson dowodzi liczącymi 28 500 żołnierzy Siłami Zbrojnymi USA w Korei i Dowództwem ONZ, a także Połączonym Dowództwem Korei Południowej i USA. Kim Byung-joo pełnił funkcję zastępcy dowódcy Połączonego Dowództwa w latach 2017–2019 i zakończył służbę wojskową w stopniu czterogwiazdkowego generała w 2019 roku.

Przewodniczący parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej Jin Sung-joon również skrytykował wypowiedzi Brunsona. Oświadczył, że mogą one wywołać poważne nieporozumienia dotyczące granic suwerenności Korei Południowej, i poprosił o wyjaśnienie innych słów generała na temat stosowania kwestii suwerenności do terytorium, którego administrowanie mu powierzono. Jin wezwał do rozważenia sprawowania przez Koreę Południową kontroli operacyjnej nad własnymi siłami zbrojnymi zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

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