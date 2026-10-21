Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira za wygenerowane przez sztuczną inteligencję wideo, w którym mieszkańcy Gazy są rzekomo magicznie przenoszeni do Paryża. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Reakcja francuskiego MSZ

Konto French Response francuskiego resortu spraw zagranicznych w serwisie X oświadczyło, że nawet magia nie może znieść zakazu wjazdu Ben-Gwira do Francji. We wpisie ironicznie wspomniano również o magicznej lampie i życzeniu wydanym na izraelskiego ministra.

Ben-Gwir, który stoi na czele skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła, opublikował 20 października spot wyborczy przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, wyznaczonymi na 27 października. W nagraniu wychwalał zniszczenia w Strefie Gazy i drwił z Palestyńczyków, którzy tam pozostają.

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Treść spotu wyborczego

Wideo AI przedstawia wizję Gazy w 2030 roku: enklawa została ukazana jako miasto bez mieszkańców, ze zniszczonymi szkołami, infrastrukturą i portem. Po ujęciu osła w nagraniu pojawia się komunikat partii, że w Gazie może pozostać tylko osioł. Według agencji jest to drwina z Palestyńczyków, którzy pozostają w enklawie.

Ben-Gwir wielokrotnie domagał się okupacji Gazy, przesiedlenia jej palestyńskiej ludności i utworzenia tam izraelskich osiedli. Partie arabskie wcześniej oskarżały go o wykorzystywanie działań i naruszeń wobec Palestyńczyków do mobilizowania zwolenników i zastraszania arabskich wyborców.

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