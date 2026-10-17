在肯尼亚，约360万名考生将参加全国考试和评估，但学校资金不足以及教师工会呼吁不要参与组织和阅卷，使筹备工作变得复杂。用于获得中等教育证书的KCSE口试和实践考试将于10月19日开始，主考试期将从11月2日持续至20日，Nation Kenya报道。

学校赊购材料

学校负责人表示，实验室材料和实践考试设备的资金不足。肯尼亚中学校长协会主席威利·库里亚表示，一些学校从供应商处赊购化学品和设备，另一些则向家长寻求经济帮助。

9月，校长们报告称，与公立中学每名学生每年22,244肯尼亚先令的国家标准拨款相比，每名学生约短缺8,000肯尼亚先令。教育部规定按50:30:20的比例分三批付款。根据校长协会的数据，学校在前两个学期获得的资金少于预期。如果第三批款项按所述金额支付，每名学生的累计资金缺口将为5,787.40先令。

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工会诉求

中学后教育机构教师工会Kuppet呼吁其成员在薪酬问题得到解决前，不要参与考试管理、监考和阅卷。该工会要求为考试监考人员及其他参与工作人员每天至少支付4,000先令，并为每份考卷的评阅至少支付100先令。

Kuppet总秘书长阿凯洛·米索里呼吁教师在就报酬达成协议前不要接受此类任命。据该报报道，监考人员每天获得630至680先令，考试中心负责人获得500至550先令，助理监考人员获得430至510先令。评阅单份考卷的报酬在35至75先令之间。

一些县的地方当局也在准备安全措施和应对恶劣天气的计划。对于可能出现强降雨和山体滑坡地区的学校，已安排交通和转移学生，以确保考生不会错过考试。

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