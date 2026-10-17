В Кении подготовку к национальным экзаменам и оцениваниям, в которых должны принять участие около 3,6 млн кандидатов, осложняют недостаток финансирования школ и призыв профсоюза учителей не участвовать в проведении и проверке тестов. Устные и практические экзамены KCSE для получения сертификата о среднем образовании начнутся 19 октября, а основная сессия продлится со 2 по 20 ноября, сообщает Nation Kenya.

Школы покупают материалы в кредит

Руководители школ заявляют о нехватке средств на лабораторные материалы и оборудование для практических экзаменов. По словам председателя Ассоциации руководителей средних школ Кении Вилли Курии, часть учреждений получает химикаты и оборудование от поставщиков в кредит, а некоторые обращаются за финансовой помощью к родителям.

В сентябре директора сообщали о нехватке примерно 8 тыс. кенийских шиллингов на одного ученика по сравнению с годовой государственной нормой в 22 244 шиллинга для государственных средних школ. Министерство образования предусматривает выплаты тремя траншами в соотношении 50:30:20. По данным ассоциации директоров, школы в первые два учебных периода получили меньше средств, чем ожидалось. Если третий транш был выплачен в указанном объеме, совокупный дефицит на одного ученика составил бы 5 787,40 шиллинга.

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Требования профсоюза

Профсоюз учителей учреждений посленачального образования Kuppet призвал своих членов не участвовать в администрировании, надзоре и проверке экзаменов, пока не будет урегулирован вопрос вознаграждения. Он требует не менее 4 тыс. шиллингов в день для экзаменационных надзирателей и других привлеченных работников, а также не менее 100 шиллингов за проверку одной экзаменационной работы.

Генеральный секретарь Kuppet Акелло Мисори призвал учителей не соглашаться на такие назначения до достижения договоренности об оплате. По данным издания, надзиратели получают от 630 до 680 шиллингов в день, руководители экзаменационных центров — от 500 до 550 шиллингов, а помощники надзирателей — от 430 до 510 шиллингов. Оплата за проверку отдельной работы колеблется от 35 до 75 шиллингов.

Местные власти в отдельных округах также готовят меры безопасности и планы реагирования на неблагоприятную погоду. Для школ в районах, где возможны сильные дожди и оползни, предусмотрели транспорт и перемещение учащихся, чтобы кандидаты не пропустили экзамены.

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