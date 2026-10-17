W Kenii przygotowania do egzaminów i oceniania państwowego, w których ma wziąć udział około 3,6 mln kandydatów, komplikują niedobory finansowania szkół oraz wezwanie związku nauczycieli, by nie uczestniczyć w przeprowadzaniu i sprawdzaniu testów. Ustne i praktyczne egzaminy KCSE prowadzące do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej rozpoczną się 19 października, a sesja główna potrwa od 2 do 20 listopada, informuje Nation Kenya.

Szkoły kupują materiały na kredyt

Dyrektorzy szkół mówią o braku środków na materiały laboratoryjne i wyposażenie do egzaminów praktycznych. Według Williego Kurii, przewodniczącego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich Kenii, część placówek otrzymuje od dostawców chemikalia i sprzęt na kredyt, a niektóre zwracają się do rodziców o pomoc finansową.

We wrześniu dyrektorzy informowali o niedoborze wynoszącym około 8 tys. szylingów kenijskich na ucznia w porównaniu z roczną państwową normą 22 244 szylingów dla publicznych szkół średnich. Ministerstwo Edukacji przewiduje wypłaty w trzech transzach w proporcji 50:30:20. Według danych stowarzyszenia dyrektorów szkoły otrzymały w pierwszych dwóch okresach nauki mniej środków, niż oczekiwano. Gdyby trzecia transza została wypłacona w podanej wysokości, łączny niedobór na ucznia wyniósłby 5 787,40 szylinga.

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Żądania związku

Związek nauczycieli placówek edukacji poszkolnej Kuppet wezwał swoich członków, by nie uczestniczyli w organizacji, nadzorowaniu i sprawdzaniu egzaminów, dopóki kwestia wynagrodzenia nie zostanie uregulowana. Domaga się co najmniej 4 tys. szylingów dziennie dla nadzorców egzaminów i innych zaangażowanych pracowników, a także nie mniej niż 100 szylingów za sprawdzenie jednej pracy egzaminacyjnej.

Sekretarz generalny Kuppet Akello Misori wezwał nauczycieli, by nie przyjmowali takich nominacji do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie płatności. Według publikacji nadzorcy otrzymują od 630 do 680 szylingów dziennie, kierownicy ośrodków egzaminacyjnych — od 500 do 550 szylingów, a asystenci nadzorców — od 430 do 510 szylingów. Wynagrodzenie za sprawdzenie pojedynczej pracy wynosi od 35 do 75 szylingów.

Władze lokalne w poszczególnych hrabstwach również przygotowują środki bezpieczeństwa i plany reagowania na niekorzystne warunki pogodowe. Dla szkół na obszarach, gdzie możliwe są ulewne deszcze i osuwiska, przewidziano transport oraz przenoszenie uczniów, aby kandydaci nie opuścili egzaminów.

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