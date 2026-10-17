W pobliżu Soczi w Rosji po ataku ewakuowano wszystkich 23 członków załogi tankowca naftowego Aframax Rio — obywateli Indii. Według wstępnych danych Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, żaden z marynarzy nie odniósł obrażeń. Poinformował o tym The Hindu.

Pożar na tankowcu

Według rosyjskiego resortu tankowiec pod banderą Liberii, przewożący ropę naftową, został 6 października zaatakowany przez bezzałogowe jednostki nawodne na Morzu Czarnym w pobliżu Soczi.

Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Transportu powiedział państwowej agencji TASS, że załoga została uratowana i przetransportowana na brzeg. Resort oświadczył, że na statku trwał otwarty pożar ropy. Ze względu na intensywność pożaru jednostki ratownicze początkowo nie mogły bezpiecznie zbliżyć się do tankowca, aby rozpocząć gaszenie.

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Ograniczenia w Soczi

Rosyjski minister transportu Andriej Nikitin przeprowadził naradę dotyczącą usuwania skutków ataku na Aframax Rio. Mer Soczi Andriej Proszunin poinformował o tymczasowym zakazie dostępu do miejskich plaż i nabrzeży jako środku ostrożności.

Atak nastąpił dwa dni po pożarze na cywilnym statku towarowym tureckiego właściciela na Morzu Czarnym. Wówczas, według informacji publikacji, w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginęły co najmniej dwie osoby, a kilku członków załogi, wśród których był obywatel Indii, odniosło obrażenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii oświadczyło, że z poważnym zaniepokojeniem traktuje ataki na żeglugę handlową i marynarzy. Resort podkreślił, że ataki na żeglugę na międzynarodowych drogach wodnych podważają światowy handel i dobrobyt ludzi, oraz wezwał do dialogu i dyplomacji w celu zakończenia konfliktów.

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