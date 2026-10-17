Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że zerową stawkę celną na komponenty do montażu samochodów może stosować wyłącznie 11 producentów samochodów osobowych posiadających zakłady produkcyjne w kraju. Informuje o tym The Rio Times.

Wyjaśnienie opublikowano 16 października 2026 roku, dwa dni po wejściu w życie dekretu znoszącego 10-procentowe cło w ramach pozycji taryfowej 9803.00.01. Obejmuje ona części i komponenty przeznaczone do montażu samochodów. Zerowa stawka będzie obowiązywać przez pięć lat — od 14 października 2026 roku.

Warunki dla importerów

Firmy ubiegające się o ulgę muszą posiadać zezwolenie na skład celny przeznaczony do montażu i produkcji pojazdów. Każdy import części będzie wymagał uprzedniej zgody Ministerstwa Gospodarki.

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Producenci muszą także przekazywać numery identyfikacyjne pojazdów zmontowanych z importowanych komponentów oraz dane umożliwiające śledzenie tych części. Nad przestrzeganiem wymogów będą czuwać służba podatkowa SAT i Narodowa Agencja Celna ANAM.

Ulga nie obejmuje importerów bez fabryk

Ministerstwo podkreśliło, że decyzja nie ułatwia importu komponentów firmom bez fabryk w Meksyku i nie zmienia warunków dostępu dla gotowych samochodów z państw, które nie mają z tym krajem umowy handlowej. Od 1 stycznia 2026 roku Meksyk stosuje cła do 50% na wiele samochodów osobowych z takich państw, w tym z Chin.

Według danych ministerstwa w 2025 roku przez pozycję taryfową 9803.00.01 przeszło jedynie 0,01% całkowitego importu motoryzacyjnego Meksyku. Rząd wyjaśnia wprowadzenie ulgi dążeniem do ochrony miejsc pracy, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz zachęcenia do przenoszenia linii produkcyjnych do Meksyku.

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