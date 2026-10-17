+12° Kijów +9° Warszawa +14° Waszyngton
$ 44.9 € 50.47 zł 11.55
$ 44.9 € 50.47 zł 11.55
+12° Kijów +9° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Świat

Meksyk zezwolił 11 producentom aut na zerowe cło na części — The Rio Times

Fedir Krysztowski 17 października 2026 11:03
Meksyk zezwolił 11 producentom aut na zerowe cło na części — The Rio Times

Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że zerową stawkę celną na komponenty do montażu samochodów może stosować wyłącznie 11 producentów samochodów osobowych posiadających zakłady produkcyjne w kraju. Informuje o tym The Rio Times.

Wyjaśnienie opublikowano 16 października 2026 roku, dwa dni po wejściu w życie dekretu znoszącego 10-procentowe cło w ramach pozycji taryfowej 9803.00.01. Obejmuje ona części i komponenty przeznaczone do montażu samochodów. Zerowa stawka będzie obowiązywać przez pięć lat — od 14 października 2026 roku.

Warunki dla importerów

Firmy ubiegające się o ulgę muszą posiadać zezwolenie na skład celny przeznaczony do montażu i produkcji pojazdów. Każdy import części będzie wymagał uprzedniej zgody Ministerstwa Gospodarki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Producenci muszą także przekazywać numery identyfikacyjne pojazdów zmontowanych z importowanych komponentów oraz dane umożliwiające śledzenie tych części. Nad przestrzeganiem wymogów będą czuwać służba podatkowa SAT i Narodowa Agencja Celna ANAM.

Ulga nie obejmuje importerów bez fabryk

Ministerstwo podkreśliło, że decyzja nie ułatwia importu komponentów firmom bez fabryk w Meksyku i nie zmienia warunków dostępu dla gotowych samochodów z państw, które nie mają z tym krajem umowy handlowej. Od 1 stycznia 2026 roku Meksyk stosuje cła do 50% na wiele samochodów osobowych z takich państw, w tym z Chin.

Według danych ministerstwa w 2025 roku przez pozycję taryfową 9803.00.01 przeszło jedynie 0,01% całkowitego importu motoryzacyjnego Meksyku. Rząd wyjaśnia wprowadzenie ulgi dążeniem do ochrony miejsc pracy, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz zachęcenia do przenoszenia linii produkcyjnych do Meksyku.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację