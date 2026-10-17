墨西哥经济部澄清，只有在该国拥有生产设施的11家乘用车制造商，才能对用于汽车组装的零部件适用零关税税率。The Rio Times报道。

该澄清于2026年10月16日发布，即取消税则号9803.00.01项下10%关税的法令生效两天后。该税则号涵盖用于汽车组装的零件和组件。零税率将自2026年10月14日起实施五年。

进口商条件

申请该优惠的公司必须获得用于车辆组装和生产的保税仓库许可。每次进口零部件都需要事先获得经济部批准。

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制造商还必须提供使用进口组件组装的车辆识别号码，以及追踪这些零部件的数据。税务服务机构SAT和国家海关署ANAM将监督相关要求的执行情况。

该优惠不适用于没有工厂的进口商

经济部强调，该决定不会为在墨西哥没有工厂的公司进口零部件提供便利，也不会改变来自未与该国签订贸易协定的国家的整车准入条件。自2026年1月1日起，墨西哥对来自此类国家的许多乘用车征收最高50%的关税，其中包括中国。

根据经济部数据，2025年通过税则号9803.00.01的进口仅占墨西哥汽车进口总量的0.01%。政府称，推出该优惠旨在保护就业岗位、提高该国的投资吸引力，并鼓励将生产线迁往墨西哥。

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