Министерство экономики Мексики уточнило, что применять нулевую ставку пошлины на компоненты для сборки автомобилей могут только 11 производителей легковых автомобилей, имеющих производственные мощности в стране. Об этом сообщает The Rio Times.

Разъяснение опубликовали 16 октября 2026 года, через два дня после вступления в силу указа об отмене 10-процентной пошлины по таможенной позиции 9803.00.01. Она охватывает детали и компоненты, предназначенные для сборки автомобилей. Нулевая ставка будет действовать пять лет — с 14 октября 2026 года.

Условия для импортёров

Компании, претендующие на льготу, должны иметь разрешение на таможенный склад для сборки и производства транспортных средств. Для каждого ввоза деталей потребуется предварительное разрешение Министерства экономики.

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Производители также должны предоставлять идентификационные номера автомобилей, собранных из ввезённых компонентов, и данные для отслеживания этих деталей. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять налоговая служба SAT и Национальное таможенное агентство ANAM.

Льгота не распространяется на импортёров без заводов

В министерстве подчеркнули, что решение не облегчает ввоз комплектующих компаниям без заводов в Мексике и не изменяет условия доступа готовых автомобилей из государств, не имеющих торгового соглашения со страной. С 1 января 2026 года Мексика применяет пошлины до 50% на многие легковые автомобили из таких стран, в том числе из Китая.

По данным министерства, в 2025 году через таможенную позицию 9803.00.01 прошло лишь 0,01% общего объёма автомобильного импорта Мексики. Правительство объясняет введение льготы стремлением защитить рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность страны и стимулировать перенос производственных линий в Мексику.

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