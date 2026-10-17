Rada Europejska na szczycie w Brukseli poparła cypryjski korytarz humanitarny Amalthea służący dostarczaniu pomocy do Gazy. Przywódcy 27 państw UE wezwali Izrael do zapewnienia natychmiastowego i niezakłóconego dostępu dla ładunków humanitarnych napływających z Cypru i innymi drogami, a także ich stałej dystrybucji w Strefie Gazy.

Wynika to z konkluzji szczytu, jak informuje Cyprus Mail. Rada Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym kryzysem humanitarnym w Gazie, który może się nasilić wraz ze zbliżaniem się zimy.

Wezwania do Izraela

W konkluzjach Rada Europejska wezwała również władze izraelskie do zapewnienia dostępu międzynarodowym mediom, otwarcia przejść granicznych Gazy oraz korytarza medycznego między Gazą a Zachodnim Brzegiem Jordanu.

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Zgodnie ze stanowiskiem Rady Europejskiej Izrael musi umożliwić ONZ, jej agencjom i organizacjom humanitarnym niezależne i bezstronne działanie, aby ratować życie i zmniejszać cierpienie. W dokumencie podkreślono również potrzebę stałej ochrony ludności cywilnej oraz przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego.

Pomoc przez Cypr

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Cypru, do sierpnia przez korytarz Amalthea wysłano i dostarczono ludności cywilnej Gazy ponad 37 tysięcy ton pomocy, od początku jego działania niemal trzy lata temu. Jednocześnie była starsza koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej i odbudowy Gazy Sigrid Kaag wskazywała w 2024 roku, że projekt Amalthea nie może zastąpić dostarczania pomocy drogą lądową.

Pomoc jest zazwyczaj wysyłana przez izraelski port w Aszdodzie. Rada Europejska osobno podkreśliła znaczenie utrzymania obecności dyplomatycznej na okupowanych terytoriach palestyńskich dla kontaktów z Autonomią Palestyńską i wspierania rozwiązania dwupaństwowego.

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