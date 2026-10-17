Европейский совет на саммите в Брюсселе поддержал кипрский гуманитарный коридор Amalthea для доставки помощи в Газу. Лидеры 27 государств ЕС призвали Израиль обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов, поступающих с Кипра и по другим направлениям, а также их стабильное распределение в секторе.

Об этом говорится в выводах саммита, сообщает Cyprus Mail. Европейский совет заявил о серьезной обеспокоенности ухудшением ситуации в Газе и на Западном берегу реки Иордан, в частности гуманитарным кризисом в Газе, который может усилиться с приближением зимы.

Призывы к Израилю

В выводах Европейский совет также призвал израильские власти предоставить доступ международным СМИ, открыть пограничные переходы Газы и медицинский коридор между Газой и Западным берегом реки Иордан.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Согласно позиции Европейского совета, Израиль должен разрешить ООН, ее агентствам и гуманитарным организациям работать независимо и беспристрастно, чтобы спасать жизни и уменьшать страдания. В документе также подчеркнута необходимость постоянной защиты гражданского населения и соблюдения международного права, в частности международного гуманитарного права.

Помощь через Кипр

По данным Министерства иностранных дел Кипра, к августу через коридор Amalthea с начала его работы почти три года назад было отправлено и доставлено гражданскому населению Газы более 37 тысяч тонн помощи. В то же время бывший старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению Газы Сигрид Кааг в 2024 году отмечала, что проект Amalthea не может заменить доставку помощи по суше.

Помощь обычно направляют через израильский порт Ашдод. Европейский совет отдельно подчеркнул важность сохранения дипломатического присутствия на оккупированных палестинских территориях для взаимодействия с Палестинской администрацией и содействия урегулированию на основе двух государств.

Читай нас в