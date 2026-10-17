欧洲理事会在布鲁塞尔峰会上支持塞浦路斯人道主义走廊Amalthea，用于向加沙运送援助物资。欧盟27个成员国的领导人呼吁以色列确保从塞浦路斯及其他方向运抵的人道主义货物能够立即且不受阻碍地进入，并确保其在加沙地带得到稳定分发。

据峰会结论，Cyprus Mail报道。欧洲理事会表示，严重关切加沙和约旦河西岸局势恶化，尤其是加沙的人道主义危机；随着冬季临近，该危机可能进一步加剧。

对以色列的呼吁

欧洲理事会在结论中还呼吁以色列当局允许国际媒体进入，开放加沙边境口岸，并开通加沙与约旦河西岸之间的医疗走廊。

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根据欧洲理事会的立场，以色列必须允许联合国、其机构及人道主义组织独立、公正地开展工作，以挽救生命并减轻苦难。文件还强调，必须持续保护平民并遵守国际法，特别是国际人道法。

经由塞浦路斯的援助

根据塞浦路斯外交部的数据，截至8月，自Amalthea走廊近三年前开始运作以来，已有超过3.7万吨援助物资通过该走廊运送并交付给加沙平民。与此同时，联合国前加沙人道主义事务和重建高级协调员西格丽德·卡格于2024年指出，Amalthea项目无法替代通过陆路运送援助。

援助物资通常经由以色列阿什杜德港运送。欧洲理事会还特别强调，维持在被占领巴勒斯坦领土的外交存在十分重要，以便与巴勒斯坦权力机构接触，并推动两国解决方案。

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