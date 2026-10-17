Возле Сочи, Россия, после атаки эвакуировали всех 23 членов экипажа нефтяного танкера Aframax Rio — граждан Индии. По предварительным данным Министерства транспорта РФ, государства-агрессора, никто из моряков не пострадал. Об этом сообщает The Hindu.

Пожар на танкере

По данным российского ведомства, танкер под флагом Либерии, перевозивший нефть, 6 октября подвергся атаке беспилотных надводных аппаратов в Черном море неподалеку от Сочи.

Представитель Министерства транспорта РФ сообщил государственному агентству ТАСС, что экипаж спасли и доставили на берег. В ведомстве заявили, что на судне продолжалось открытое горение нефти. Из-за интенсивности пожара спасательные суда сначала не могли безопасно приблизиться к танкеру, чтобы начать тушение.

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Ограничения в Сочи

Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел совещание по ликвидации последствий атаки на Aframax Rio. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о временном запрете доступа к городским пляжам и набережным в качестве меры предосторожности.

Атака произошла через два дня после пожара на гражданском грузовом судне турецкого владельца в Черном море. Тогда, по информации издания, в результате удара российского беспилотника погибли как минимум два человека, а несколько членов экипажа, среди которых был гражданин Индии, получили ранения.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что воспринимает атаки на коммерческое судоходство и моряков с серьезной обеспокоенностью. В ведомстве подчеркнули, что атаки на судоходство на международных водных путях подрывают мировую торговлю и благополучие людей, и призвали к диалогу и дипломатии для прекращения конфликтов.

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