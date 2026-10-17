白沙瓦警方拆弹部门在人员密集的亚卡图特地区拆除了一枚重11公斤的炸弹。据《黎明报》报道，消息援引当地警方。

装置在一栋废弃房屋中被发现

警方接到亚卡图特地区发现爆炸装置的报告后，召集了拆弹专家。警方称，由城市警司沙希德·阿德南和亚卡图特警察局局长里亚兹·阿夫里迪领导的团队参与了此次行动。

执法人员拆除了这枚以压力锅制成的炸弹。该装置是在哈菲扎巴德地区一栋废弃房屋内发现的，当时这栋建筑因进行施工而被打开。

警方表示，五至六个月前，一个阿富汗家庭曾租住这栋房屋。警方已向开伯尔-普什图省反恐部门致函，以登记立案。

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开伯尔-普什图省警察总监祖尔菲卡尔·哈米德赞扬了警察和拆弹专家的行动。他表示，他们挫败了在人口密集地区实施的恐怖计划，挽救了数十人的生命。

袭击警察哨所

警方另行表示，周四夜间，在白沙瓦以南约50公里处的哈桑赫尔地区，一名警察在交火中死亡。执法人员称，袭击者袭击了斯帕伊纳梅拉的一处警察哨所。

警方表示，他们进行了还击，迫使袭击者撤退。另有报道称数名袭击者可能受伤，但相关信息正在核实。该地区的搜查行动仍在继续。

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