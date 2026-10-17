W Peszawarze policyjny oddział rozminowania zneutralizował 11-kilogramową bombę znalezioną w gęsto zaludnionej dzielnicy Yakatut. Poinformował o tym Dawn, powołując się na miejską policję.

Urządzenie znaleziono w opuszczonym domu

Saperów wezwano po zgłoszeniu o urządzeniu wybuchowym w rejonie Yakatut. Według policji w operacji uczestniczył zespół pod kierownictwem SP City Shahida Adnana oraz komendanta posterunku policji Yakatut Riaza Afridiego.

Funkcjonariusze unieszkodliwili bombę wykonaną na bazie szybkowaru. Znaleziono ją w opuszczonym domu w okolicy Hafizabad, gdy budynek otwarto w celu przeprowadzenia prac budowlanych.

Policja oświadczyła, że dom pięć lub sześć miesięcy wcześniej wynajmowała afgańska rodzina. Do Departamentu Antyterrorystycznego prowincji Chajber Pasztunchwa skierowano pismo w celu zarejestrowania sprawy.

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Generalny inspektor policji prowincji Zulfiqar Hameed pochwalił działania policjantów i saperów. Jak powiedział, udaremnili oni terrorystyczny plan w gęsto zaludnionej okolicy i uratowali dziesiątki istnień.

Atak na posterunek policji

Osobno policja poinformowała, że w czwartek w nocy w rejonie Hassan Khel, około 50 kilometrów na południe od Peszawaru, podczas wymiany ognia zginął policjant. Według funkcjonariuszy napastnicy zaatakowali posterunek policji w Spina Mela.

Policja oświadczyła, że odpowiedziała ogniem i zmusiła napastników do odwrotu. Pojawiły się także informacje o możliwym zranieniu kilku napastników, jednak były one weryfikowane. W rejonie trwała operacja poszukiwawcza.

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