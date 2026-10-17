W Stanach Zjednoczonych grupa robocza prezydenta Donalda Trumpa ds. sztucznej inteligencji podczas pierwszego posiedzenia postanowiła zamówić raport o ryzykach tej technologii. Dokument ma obejmować kwestie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa biologicznego, a także kontroli nad modelami AI i ich rozliczalności, informuje NDTV World.

Raport i zgłaszanie incydentów

Raport dla grupy roboczej ma przygotować Prezydencka Rada Doradców ds. Nauki i Technologii. Panel jest znany jako Super Intelligence Force — terminu tego prezydent używa na określenie sztucznej inteligencji.

Grupa planuje również opracować protokoły i mechanizmy, zgodnie z którymi laboratoria będą z wyprzedzeniem ostrzegać rząd i systematycznie zgłaszać naruszenia bezpieczeństwa, włamania, jailbreaki oraz inne problemy. Grupie roboczej przewodniczy dyrektor Wywiadu Narodowego Jay Clayton.

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Koordynacja bez nowych zasad

Według Białego Domu grupa robocza planuje również utworzyć komitet koordynacyjny ds. egzekwowania prawa i ochrony konsumentów z udziałem Departamentu Sprawiedliwości, Federalnej Komisji Handlu oraz innych agencji. Podczas posiedzenia nie omawiano wprowadzenia nowych ustaw ani przepisów regulacyjnych.

Zamiast tego grupa ma współpracować z twórcami zaawansowanych modeli i innymi firmami z sektora superinteligencji, organizacjami ochrony praw konsumentów i swobód obywatelskich, przedstawicielami branży, a także federalnymi i stanowymi organami ścigania.

AI stała się jednym z tematów wyborów uzupełniających do Kongresu USA. Ustawodawcy obu partii zwrócili uwagę na sprzeciw wobec budowy centrów danych, które wiąże się ze wzrostem kosztów energii elektrycznej. Trump wcześniej odrzucał wezwania do surowszych regulacji państwowych dotyczących AI, twierdząc, że mogłoby to osłabić konkurencję USA z Chinami. W ubiegłym miesiącu pomógł zawrzeć z szefami firm technologicznych dobrowolne porozumienie dotyczące oceny bezpieczeństwa systemów AI przez zewnętrznych audytorów.

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