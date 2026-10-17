在美国，唐纳德·特朗普总统的人工智能工作组在首次会议上决定委托编写一份关于该技术风险的报告。据NDTV World报道，该文件将涵盖网络安全、生物安全，以及对人工智能模型的控制及其问责问题。

报告与事件通报

为该工作组编写的报告将由总统科学技术顾问委员会准备。该小组被称为“超级智能力量”（Super Intelligence Force）——这是总统用来指代人工智能的术语。

该工作组还计划制定协议和机制，要求实验室提前警告政府，并系统地报告安全漏洞、黑客入侵、越狱以及其他问题。该工作组由国家情报总监杰伊·克莱顿领导。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

没有新规的协调

据白宫消息，该工作组还计划成立一个由司法部、联邦贸易委员会和其他机构参与的执法与消费者保护协调委员会。会议期间未讨论制定新的法律或监管规则。

相反，该小组将与先进模型开发者及超级智能领域的其他公司、消费者权益和公民自由保护组织、行业代表，以及联邦和州执法机构进行互动。

人工智能已成为美国国会中期选举的议题之一。两党的立法者都关注到对建设数据中心的反对意见，这些数据中心被认为与电力成本上涨有关。特朗普此前拒绝了加强政府监管人工智能的呼吁，称这可能削弱美国与中国的竞争。上个月，他促成与科技公司高管达成一项自愿协议，由外部审计人员评估人工智能系统的安全性。

关注我们在