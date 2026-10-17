В США рабочая группа президента Дональда Трампа по вопросам искусственного интеллекта на первом заседании решила заказать отчет о рисках этой технологии. Документ должен охватить вопросы кибербезопасности, биобезопасности, а также контроля над моделями ИИ и их подотчетности, сообщает NDTV World.

Отчет и сообщения об инцидентах

Отчет для рабочей группы должен подготовить Президентский совет советников по науке и технологиям. Панель известна как Super Intelligence Force — термин, который президент использует для обозначения искусственного интеллекта.

Группа также планирует разработать протоколы и механизмы, согласно которым лаборатории будут заранее предупреждать правительство и систематически сообщать о нарушениях безопасности, взломах, джейлбрейках и других проблемах. Рабочую группу возглавляет директор Национальной разведки Джей Клейтон.

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Координация без новых правил

По информации Белого дома, рабочая группа также планирует создать координационный комитет по правоохранительной деятельности и защите потребителей с участием Министерства юстиции, Федеральной торговой комиссии и других ведомств. Во время заседания не обсуждалось введение новых законов или нормативных правил.

Вместо этого группа должна взаимодействовать с разработчиками передовых моделей и другими компаниями в сфере суперинтеллекта, организациями по защите прав потребителей и гражданских свобод, представителями отрасли, а также федеральными правоохранительными органами и правоохранительными органами штатов.

ИИ стал одной из тем промежуточных выборов в Конгресс США. Законодатели обеих партий обратили внимание на сопротивление строительству дата-центров, которое связывают с ростом стоимости электроэнергии. Трамп ранее отвергал призывы к более жесткому государственному регулированию ИИ, заявляя, что это может ослабить конкуренцию США с Китаем. В прошлом месяце он способствовал заключению с руководителями технологических компаний добровольного соглашения об оценке безопасности систем ИИ внешними аудиторами.

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