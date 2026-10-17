W Arabii Saudyjskiej król Salman ibn Abdulaziz Al Saud wydał dekret królewski w sprawie awansu i powołania 26 sędziów do Rady ds. Skarg. O decyzji kadrowej 17 października poinformował Asharq Al-Awsat, powołując się na Saudyjską Agencję Prasową.

Decyzja kadrowa dla sądownictwa administracyjnego

Prezes Rady ds. Skarg, dr Ali Al-Uhaideb, stoi również na czele Rady Sądownictwa Administracyjnego Arabii Saudyjskiej. To on skomentował dekret dotyczący 26 sędziów.

Według Al-Uhaideba dekret ma wzmocnić obsadę kadrową systemu sądownictwa, zwiększyć efektywność postępowań sądowych oraz poprawić jakość orzeczeń.

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Oświadczenie przewodniczącego Rady

Dodał, że decyzja odzwierciedla wsparcie króla dla sądownictwa administracyjnego. Król nosi tytuł Strażnika Dwóch Świętych Meczetów. Al-Uhaideb zwrócił również uwagę na stałą uwagę i nadzór następcy tronu nad tym obszarem systemu sądownictwa.

Przeczytaj materiał Asharq Al-Awsat.

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