В Саудовской Аравии король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд издал королевский указ о повышении и назначении 26 судей в Совет по рассмотрению жалоб. О кадровом решении 17 октября сообщило Asharq Al-Awsat со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Кадровое решение для административной юстиции

Президент Совета по рассмотрению жалоб доктор Али Аль-Ухайдиб также возглавляет Совет административной юстиции Саудовской Аравии. Именно он прокомментировал указ, касающийся 26 судей.

По словам Аль-Ухайдиба, указ должен укрепить кадровый состав судебной системы, повысить эффективность судопроизводства и улучшить качество судебных решений.

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Заявление главы Совета

Он добавил, что решение отражает поддержку административной юстиции со стороны короля, который носит титул Хранителя двух святынь. Аль-Ухайдиб также отметил постоянное внимание и надзор со стороны наследного принца за этим направлением судебной системы.

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