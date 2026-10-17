В Пешаваре полицейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств нейтрализовало 11-килограммовую бомбу, найденную в густонаселенном районе Якатут. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на городскую полицию.

Устройство нашли в заброшенном доме

Саперов вызвали после сообщения о взрывном устройстве в районе Якатут. По данным полиции, к операции привлекли команду под руководством SP City Шахида Аднана и начальника полицейского участка Якатут Риаза Африди.

Правоохранители обезвредили бомбу, изготовленную на основе скороварки. Ее обнаружили в заброшенном доме в местности Хафизабад, когда здание открыли для проведения строительных работ.

Полиция заявила, что дом за пять-шесть месяцев до этого арендовала афганская семья. В Контртеррористический департамент провинции Хайбер-Пахтунхва направили письмо для регистрации дела.

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Генеральный инспектор полиции провинции Зульфикар Хамид отметил действия полицейских и саперов. По его словам, они сорвали террористический план в густонаселенной местности и спасли десятки жизней.

Нападение на полицейский пост

Отдельно полиция сообщила, что в четверг ночью в районе Хассанхель, примерно в 50 километрах к югу от Пешавара, во время перестрелки погиб полицейский. По данным правоохранителей, нападавшие атаковали полицейский пост в Спайна-Мела.

Полиция заявила, что открыла ответный огонь и заставила нападавших отступить. Также поступали сообщения о возможных ранениях нескольких нападавших, однако их проверяли. В районе продолжалась поисковая операция.

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