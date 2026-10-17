Правительство Шри-Ланки заявило, что пока не планирует немедленно помогать 19 иранским судам, стоящим на якоре в международных водах возле островного государства. На этих судах заканчиваются запасы продовольствия, воды и топлива. Суда находятся вблизи Шри-Ланки, но за пределами ее территориальных вод.

Позиция властей Шри-Ланки

Представитель Министерства иностранных дел Шри-Ланки Тушара Родриго заявил, что перед рассмотрением любой помощи страна прежде всего будет учитывать собственные национальные интересы. Таким образом, власти не объявили о немедленном предоставлении помощи этим судам. Об этом сообщает The Hindu.

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Риск вторичных санкций

Родриго также отметил, что компании, снабжающие суда, знают о возможности введения Соединенными Штатами вторичных санкций. Посольство Ирана в Шри-Ланке заявило, что не располагает деталями этой ситуации.

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