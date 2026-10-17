Rząd Sri Lanki oświadczył, że obecnie nie planuje natychmiastowej pomocy dla 19 irańskich statków zakotwiczonych na wodach międzynarodowych w pobliżu państwa wyspiarskiego. Na tych statkach kończą się zapasy żywności, wody i paliwa. Statki znajdują się w pobliżu Sri Lanki, ale poza jej wodami terytorialnymi.

Stanowisko władz Sri Lanki

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sri Lanki Thushara Rodrigo oświadczył, że przed rozważeniem jakiejkolwiek pomocy kraj przede wszystkim weźmie pod uwagę własne interesy narodowe. Tym samym władze nie ogłosiły natychmiastowego udzielenia pomocy tym statkom. Poinformował o tym The Hindu.

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Ryzyko wtórnych sankcji

Rodrigo zaznaczył również, że firmy zaopatrujące statki wiedzą o możliwości nałożenia przez Stany Zjednoczone wtórnych sankcji. Ambasada Iranu na Sri Lance oświadczyła, że nie ma szczegółów dotyczących tej sytuacji.

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