Министерство финансов США привлекло Джуди Шелтон в качестве советницы министра финансов Скотта Бессента 9 октября.

Работа в Минфине

Бессент является министром финансов США. Шелтон ранее была кандидаткой президента США Дональда Трампа в Совет управляющих Федеральной резервной системы.

Предыдущий опыт

Как сообщает The Hindu, по данным Минфина США, Шелтон ранее возглавляла Европейский банк реконструкции и развития, а также Национальный фонд в поддержку демократии.

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Она также работала научной сотрудницей в Independent Institute, а также в Институте Гувера, действующем при Стэнфордском университете. Министерство финансов США привело эти сведения о ее профессиональном опыте в сообщении о новой работе.

По данным ведомства, Китай будет отдельным направлением, которому она будет уделять особое внимание в своей новой работе советницы Бессента в Минфине США.

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