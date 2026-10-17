Минфин США привлек Джуди Шелтон в качестве советницы по Китаю — The Hindu
Министерство финансов США привлекло Джуди Шелтон в качестве советницы министра финансов Скотта Бессента 9 октября.
Работа в Минфине
Бессент является министром финансов США. Шелтон ранее была кандидаткой президента США Дональда Трампа в Совет управляющих Федеральной резервной системы.
Предыдущий опыт
Как сообщает The Hindu, по данным Минфина США, Шелтон ранее возглавляла Европейский банк реконструкции и развития, а также Национальный фонд в поддержку демократии.
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Она также работала научной сотрудницей в Independent Institute, а также в Институте Гувера, действующем при Стэнфордском университете. Министерство финансов США привело эти сведения о ее профессиональном опыте в сообщении о новой работе.
По данным ведомства, Китай будет отдельным направлением, которому она будет уделять особое внимание в своей новой работе советницы Бессента в Минфине США.