Мінфін США залучив Джуді Шелтон як радницю з питань Китаю — The Hindu

Міністерство фінансів США залучило Джуді Шелтон як радницю міністра фінансів Скотта Бессента 9 жовтня.

Робота в Мінфіні

Бессент є міністром фінансів США. Шелтон раніше була кандидаткою президента США Дональда Трампа до Ради керуючих Федеральної резервної системи.

Попередній досвід

Як повідомляє The Hindu, за даними Мінфіну США, Шелтон раніше очолювала Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Національний фонд на підтримку демократії.

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Вона також працювала науковою співробітницею в Independent Institute, а ще — в Інституті Гувера, що діє при Стенфордському університеті. Міністерство фінансів США навело ці відомості про її професійний досвід у повідомленні про нову роботу.

За даними відомства, Китай буде окремим напрямом, якому вона приділятиме особливу увагу у своїй новій роботі радниці Бессента у Мінфіні США.

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