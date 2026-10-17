Departament Skarbu USA zatrudnił Judy Shelton jako doradczynię sekretarza skarbu Scotta Bessenta 9 października.

Praca w Departamencie Skarbu

Bessent jest sekretarzem skarbu USA. Shelton była wcześniej kandydatką prezydenta USA Donalda Trumpa do Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej.

Wcześniejsze doświadczenie

Jak informuje The Hindu, według Departamentu Skarbu USA Shelton wcześniej stała na czele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także National Endowment for Democracy.

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Pracowała również jako pracowniczka naukowa w Independent Institute, a także w Hoover Institution działającym przy Uniwersytecie Stanforda. Departament Skarbu USA podał te informacje o jej doświadczeniu zawodowym w komunikacie dotyczącym nowego stanowiska.

Według resortu Chiny będą odrębnym kierunkiem, któremu poświęci szczególną uwagę w swojej nowej pracy jako doradczyni Bessenta w Departamencie Skarbu USA.

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