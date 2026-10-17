Британская полиция оценивает пост журналистки и писательницы Сары Хелм, жены советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, на предмет возможного выражения поддержки Palestine Action. Представитель Столичной полиции заявил, что публикация проверяется, чтобы установить, требуется ли дальнейшее полицейское расследование.

Пост в социальной сети

Хелм отреагировала в социальной сети X на сообщения об ирландской писательнице Салли Руни. Она заявила, что ее книги больше не будут продаваться в Великобритании из-за планов направлять роялти на поддержку Palestine Action.

В своем посте Хелм упомянула авторов, поддерживающих Палестину и Palestine Action, сообщает Jerusalem Post. Представительница правительства, комментируя ситуацию, подчеркнула, что эти взгляды принадлежат частному лицу, которое не представляет правительство ни в каком качестве.

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Статус Palestine Action

Palestine Action была запрещена в Великобритании в прошлом году в соответствии с законодательством о терроризме. По данным издания, выражение поддержки организации является уголовным правонарушением.

Группа проводила протестные акции, в том числе совершала акты вандализма в поддержку палестинских целей, однако отрицает, что ее деятельность представляет собой терроризм. В июне четырех ее участников заключили в тюрьму из-за рейда 2024 года на завод оборонной компании Elbit, в ходе которого был причинен ущерб на сумму более 1 млн фунтов стерлингов.

Amnesty International сообщила, что после запрета Palestine Action в Великобритании за предполагаемую поддержку организации были арестованы более 3 500 человек, многие из которых держали плакаты. Апелляционный суд в июне признал запрет группы законным после его обжалования.

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