В Англии из-за продолжительной засухи в этом году ожидаются более мелкие тыквы и возможный их дефицит накануне Хэллоуина. Как сообщает The Guardian, жара и нехватка воды существенно повлияли на урожай, а фермерам было сложно обеспечивать орошение посевов.

Тыквы примерно на 90% состоят из воды, поэтому для роста требуют значительного увлажнения. Согласно данным, на которые ссылается издание, урожай 2026 года может стать худшим за всю историю наблюдений. Эксперты предупреждают, что для хэллоуинских украшений людям, вероятно, придется выбирать мини-тыквы.

Засуха ускорила созревание

Главный садовод Королевского садоводческого общества Гай Бартр отметил, что тыквы в этом году выросли меньшими, если их обильно не поливали. По его словам, культура в целом относительно устойчива к засухе, однако погодные условия этого года в Англии стали для нее слишком сложными.

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В то же время жара и нехватка влаги способствовали раннему созреванию плодов. Бартр сообщил, что тыквы имеют высокое содержание сухих веществ и твердую кожуру, поэтому могут хорошо храниться. Он также отметил, что коммерческие тыквы часто теряют ценность уже на следующий день после Хэллоуина, хотя из них можно готовить супы до Нового года.

Предлагают разрисовывать и есть тыквы

Основатель органической компании Riverford Гай Сингх-Вотсон призвал пересмотреть привычку покупать большие тыквы исключительно для вырезания и последующего выбрасывания. По его мнению, выращивание большого водянистого овоща, который после праздника не используют в пищу, создает лишние экологические издержки.

Сингх-Вотсон предложил разрисовывать сезонные тыквенные культуры вместо вырезания лиц на больших тыквах, а затем использовать их в пищу. В саду RHS Harlow Carr в Северном Йоркшире команда также испытала новый способ выращивания тыкв в компостной среде, которая помогает удерживать влагу, тепло и влажность.

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