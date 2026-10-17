由于长期干旱，英格兰今年在万圣节前预计将出现更小的南瓜，并可能面临南瓜短缺。正如《卫报》报道，高温和缺水严重影响了收成，农民难以为作物提供灌溉。

南瓜约90%由水分构成，因此生长需要大量水分。根据该报援引的数据，2026年的收成可能成为有记录以来最差的一次。专家警告，人们用于万圣节装饰时可能不得不选择迷你南瓜。

干旱加速了成熟

英国皇家园艺学会首席园艺师盖伊·巴特尔指出，今年的南瓜如果没有得到充足浇灌，长得更小。他表示，这种作物总体上相对耐旱，但英格兰今年的天气条件对它而言过于严峻。

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与此同时，高温和水分不足促使果实提前成熟。巴特尔表示，南瓜的干物质含量高、外皮坚硬，因此可以很好地储存。他还指出，商业南瓜往往在万圣节后的第二天就失去价值，尽管可以用它们煮汤直到新年。

建议给南瓜上色并食用

有机公司Riverford的创始人盖伊·辛格-沃森呼吁重新审视仅为雕刻、随后丢弃而购买大南瓜的习惯。他认为，种植一种节后不被用作食物的大型多水蔬菜，会造成不必要的环境成本。

辛格-沃森建议给当季葫芦科作物上色，而不是在大南瓜上雕刻脸，之后再将其用作食物。在北约克郡的RHS Harlow Carr花园，团队还试验了一种在堆肥环境中种植南瓜的新方法，这种环境有助于保持水分、温度和湿度。

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