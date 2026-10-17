W Anglii z powodu przedłużającej się suszy w tym roku oczekiwane są mniejsze dynie oraz możliwy ich niedobór przed Halloween. Jak informuje „The Guardian”, upał i niedobór wody znacząco wpłynęły na zbiory, a rolnicy mieli trudności z zapewnieniem nawadniania upraw.

Dynie składają się w około 90% z wody, dlatego do wzrostu potrzebują znacznego nawodnienia. Według danych, na które powołuje się gazeta, zbiory w 2026 roku mogą być najgorsze w historii obserwacji. Eksperci ostrzegają, że do halloweenowych dekoracji ludzie prawdopodobnie będą musieli wybierać minidynie.

Susza przyspieszyła dojrzewanie

Główny ogrodnik Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego Guy Barter zaznaczył, że dynie w tym roku urosły mniejsze, jeśli nie były obficie podlewane. Jak powiedział, uprawa ta jest generalnie stosunkowo odporna na suszę, jednak tegoroczne warunki pogodowe w Anglii okazały się dla niej zbyt trudne.

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Jednocześnie upał i niedobór wilgoci sprzyjały wczesnemu dojrzewaniu owoców. Barter przekazał, że dynie mają wysoką zawartość suchej masy i twardą skórkę, dlatego mogą dobrze się przechowywać. Zaznaczył też, że komercyjne dynie często tracą wartość już następnego dnia po Halloween, choć można z nich przygotowywać zupy aż do Nowego Roku.

Proponują malowanie i jedzenie dyni

Założyciel organicznej firmy Riverford Guy Singh-Watson wezwał do przemyślenia zwyczaju kupowania dużych dyń wyłącznie do wycinania w nich wzorów, a następnie wyrzucania. Jego zdaniem uprawa dużego wodnistego warzywa, które po święcie nie jest wykorzystywane jako żywność, powoduje niepotrzebne koszty środowiskowe.

Singh-Watson zaproponował malowanie sezonowych roślin dyniowatych zamiast wycinania twarzy w dużych dyniach, a następnie wykorzystywanie ich w kuchni. W ogrodzie RHS Harlow Carr w North Yorkshire zespół przetestował również nowy sposób uprawy dyń w środowisku kompostowym, które pomaga zatrzymywać wilgoć, ciepło i wilgotność.

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