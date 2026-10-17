В Англії через посуху очікують дрібніші гарбузи на Геловін — The Guardian

В Англії через тривалу посуху цього року очікують менші гарбузи та можливий їхній дефіцит напередодні Геловіну. Як повідомляє The Guardian, спека й нестача води суттєво вплинули на врожай, а фермерам було складно забезпечувати зрошення посівів.

Гарбузи приблизно на 90% складаються з води, тому для росту потребують значного зволоження. За даними, на які посилається видання, врожай 2026 року може стати найгіршим за всю історію спостережень. Експерти попереджають, що для геловінських прикрас людям, імовірно, доведеться обирати мінігарбузи.

Посуха прискорила достигання

Головний садівник Королівського садівничого товариства Гай Бартр зазначив, що гарбузи цього року виросли меншими, якщо їх рясно не поливали. За його словами, культура загалом відносно стійка до посухи, однак цьогорічні погодні умови в Англії стали для неї надто складними.

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Водночас спека та нестача вологи сприяли ранньому достиганню плодів. Бартр повідомив, що гарбузи мають високий вміст сухих речовин і тверду шкірку, тому можуть добре зберігатися. Він також зазначив, що комерційні гарбузи часто втрачають цінність уже наступного дня після Геловіну, хоча з них можна готувати супи до Нового року.

Пропонують розмальовувати та їсти гарбузи

Засновник органічної компанії Riverford Гай Сінгх-Вотсон закликав переглянути звичку купувати великі гарбузи винятково для вирізання й подальшого викидання. На його думку, вирощування великого водянистого овочу, який після свята не використовують у їжу, створює зайві екологічні витрати.

Сінгх-Вотсон запропонував розмальовувати сезонні гарбузові культури замість вирізання облич на великих гарбузах, а згодом використовувати їх у їжі. У саду RHS Harlow Carr у Північному Йоркширі команда також випробувала новий спосіб вирощування гарбузів у компостному середовищі, яке допомагає утримувати вологу, тепло та вологість.

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