澳大利亚政府早在7月就已知悉，澳大利亚税务局（ATO）正在考虑停止接受信用卡付款。Assistant Treasurer丹尼尔·穆利诺表示，澳大利亚广播公司新闻报道。

政府立场

穆利诺称，政府在7月得知ATO正在研究不同方案，并且当时倾向于放弃信用卡。他指出，政府告知税务局，需要继续与银行卡公司谈判，并安排过渡期。

9月底，ATO决定自12月1日起停止接受信用卡付款。小企业于9月30日获知此事，即公开宣布前一天，并获得两个月的宽限期。

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企业反应

ATO的决定引发了商业界的负面反应。此后，澳大利亚总理和财政部长出面，暂时承担银行卡手续费。税务局将接受信用卡至2027年年中。

穆利诺解释称，无限期接受银行卡付款可能带来严重的预算后果。ATO此前表示，无法自行承担约2亿澳元的成本，因为这将意味着更少的预算收入，并相应减少对公共服务的资金支持。

税务专员罗布·赫弗伦表示，该机构希望保留银行卡付款，但银行卡公司没有提供足够低的费率。ATO的决定与澳大利亚储备银行宣布的改革有关，该改革将自10月1日起取消银行卡付款附加费。监管机构估计，消费者每年为这类附加费支付的成本约为16亿澳元。

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