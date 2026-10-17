Европейские чиновники выступили против участия России во встрече МВФ — Reuters

Дипломатический демарш произошел в субботу, 17 октября, во время заседания Международного валютно-финансового комитета (IMFC). Это главный консультативный орган МВФ. Когда слово взял российский министр финансов Антон Силуанов, представители нескольких европейских стран покинули зал. По словам одного из источников агентства, заседание покинули почти 12 делегатов. Среди них были представители Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Первым из зала вышел глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Он рассказал «Интерфакс-Украина», что впоследствии его примеру последовали руководители других центральных банков и министры. Один из европейских дипломатов объяснил Reuters причину такого шага. По его словам, война России против Украины представляет экзистенциальную угрозу для Европы. Поэтому европейские государства не могут допустить, чтобы отношения с Москвой вновь стали привычными, как будто полномасштабной войны нет.

Европейцы не захотели сидеть за одним столом с Оверчуком

Еще один инцидент произошел в четверг, 15 октября, во время официального приема в Доме правительства Таиланда. Организаторы планировали посадить за один стол нескольких руководителей европейских центральных банков и вице-премьера России Алексея Оверчука. Он возглавляет российскую делегацию на встрече и находится под западными санкциями. По словам Андрея Пышного, европейские чиновники потребовали изменить утвержденную схему рассадки. В противном случае они угрожали не участвовать в мероприятии. Об этом глава НБУ рассказал «Интерфакс-Украина».

Возражения, по его словам, высказали представители центральных банков Франции, Германии, Великобритании и Хорватии. По первоначальному плану за одним столом должны были сидеть директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Всего организаторы готовили прием более чем для 400 участников. После возражений европейских представителей схему рассадки изменили. Оверчук на мероприятие в итоге не пришел, сообщил Пышный. Кроме того, организаторы отменили традиционное совместное фото участников ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, известное как Family Photo.

Российская делегация вернулась на встречи МВФ впервые с начала вторжения

Российская делегация высокого уровня прибыла на ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для Силуанова это уже вторая зарубежная поездка такого уровня после начала войны. Первая состоялась 31 августа — 1 сентября. Тогда министр финансов России принял участие во встрече стран «Группы двадцати» (G20) в Эшвилле, куда его пригласила американская сторона.

Возвращение Силуанова на международные мероприятия вызвало недовольство европейских делегаций. Во время встречи G20 представители европейских стран отказались фотографироваться вместе с российским министром. В результате совместное фото сделали без него, сообщало Reuters.

Германия критикует попытки вернуть Россию на международную арену

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что видит попытки, прежде всего со стороны США, вернуть Россию в международную политическую жизнь. «Нельзя делать вид, что Россия возвращается в G20 как полноправный член и просто снова занимает свое место за столом», — сказал он.

В то же время в Вашингтоне поддерживают участие России в международных встречах. Заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун подтвердила Reuters позицию американской стороны.

По её словам, без открытого диалога невозможно урегулировать конфликт. Таким образом, подходы США и европейских стран к участию России в международных мероприятиях различаются.

Европейские чиновники протестовали против участия России еще в 2022 году

Подобные демарши начались вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. 20 апреля 2022 года участники встречи министров финансов G20 в Вашингтоне покинули заседание, когда Силуанов начал выступать по видеосвязи.

Среди тех, кто вышел в знак протеста, были тогдашний министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и представители других западных государств.

С тех пор участие российских чиновников в международных мероприятиях неоднократно сопровождалось протестами и спорами. События в Бангкоке показали, что вопрос присутствия России за одним столом с западными представителями остается предметом дипломатических разногласий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о событиях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече «Коалиции желающих».