МВФ активизирует переговоры с Ираком и Ливаном — The National
В Бангкоке, Таиланд, Международный валютный фонд планирует активизировать переговоры с Ираком и Ливаном о возможной финансовой поддержке и поддержке экономической политики для стабилизации их экономик. Об этом на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка заявила управляющий директор фонда Кристалина Георгиева, сообщает The National.
Поддержка Ирака
По словам Георгиевой, МВФ будет твердо поддерживать Ирак, сочетая финансовую поддержку с поддержкой экономической политики. Она также упомянула поддержку, которую фонд оказывает Египту и Иордании.
Ирак столкнулся с одним из наиболее серьезных экономических периодов и периодов в сфере безопасности с начала войны с Ираном в феврале. В то же время Багдад пытается укрепить свои позиции. В прошлом месяце на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Али аль-Заиди призвал инвестировать в страну, представив экономические и антикоррупционные планы.
Переговоры с Ливаном
Георгиева сообщила об интенсивных переговорах с ливанскими властями и значительном прогрессе в подготовке программы МВФ. По ее словам, сторонам еще необходимо завершить часть работы, однако она выразила уверенность в достижении результата.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ливан в значительной степени зависит от импорта, что делает его особенно уязвимым к перебоям в судоходстве и поставках энергоносителей, вызванным региональной войной. Страна также продолжает преодолевать последствия финансового кризиса, начавшегося в 2019 году. Всемирный банк прогнозирует сокращение ливанской экономики на 6,4% в 2026 году.
МВФ в этом месяце заявил, что оценит возможные изменения в ливанском законе о санации банков на соответствие международным стандартам. Глава центрального банка Ливана Карим Суаид ранее выразил ожидание прорыва в переговорах с фондом по этому закону до конца 2026 года.
Георгиева также отметила реформы правительств стран Персидского залива, которые, по ее словам, помогли им смягчить последствия региональных потрясений благодаря сформированным финансовым резервам.