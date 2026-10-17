МВФ активизирует переговоры с Ираком и Ливаном — The National

В Бангкоке, Таиланд, Международный валютный фонд планирует активизировать переговоры с Ираком и Ливаном о возможной финансовой поддержке и поддержке экономической политики для стабилизации их экономик. Об этом на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка заявила управляющий директор фонда Кристалина Георгиева, сообщает The National.

Поддержка Ирака

По словам Георгиевой, МВФ будет твердо поддерживать Ирак, сочетая финансовую поддержку с поддержкой экономической политики. Она также упомянула поддержку, которую фонд оказывает Египту и Иордании.

Ирак столкнулся с одним из наиболее серьезных экономических периодов и периодов в сфере безопасности с начала войны с Ираном в феврале. В то же время Багдад пытается укрепить свои позиции. В прошлом месяце на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Али аль-Заиди призвал инвестировать в страну, представив экономические и антикоррупционные планы.

Переговоры с Ливаном

Георгиева сообщила об интенсивных переговорах с ливанскими властями и значительном прогрессе в подготовке программы МВФ. По ее словам, сторонам еще необходимо завершить часть работы, однако она выразила уверенность в достижении результата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ливан в значительной степени зависит от импорта, что делает его особенно уязвимым к перебоям в судоходстве и поставках энергоносителей, вызванным региональной войной. Страна также продолжает преодолевать последствия финансового кризиса, начавшегося в 2019 году. Всемирный банк прогнозирует сокращение ливанской экономики на 6,4% в 2026 году.

МВФ в этом месяце заявил, что оценит возможные изменения в ливанском законе о санации банков на соответствие международным стандартам. Глава центрального банка Ливана Карим Суаид ранее выразил ожидание прорыва в переговорах с фондом по этому закону до конца 2026 года.

Георгиева также отметила реформы правительств стран Персидского залива, которые, по ее словам, помогли им смягчить последствия региональных потрясений благодаря сформированным финансовым резервам.

Читай нас в