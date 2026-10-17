MFW przyspieszy rozmowy z Irakiem i Libanem — The National

W Bangkoku w Tajlandii Międzynarodowy Fundusz Walutowy planuje przyspieszyć rozmowy z Irakiem i Libanem w sprawie możliwego wsparcia finansowego oraz wsparcia polityki gospodarczej, aby ustabilizować ich gospodarki. Poinformowała o tym dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego, podaje The National.

Wsparcie dla Iraku

Według Georgiewej MFW będzie zdecydowanie wspierać Irak, łącząc pomoc finansową ze wsparciem polityki gospodarczej. Wspomniała również o wsparciu, którego fundusz udziela Egiptowi i Jordanii.

Irak mierzy się z jednym z najpoważniejszych okresów gospodarczych i bezpieczeństwa od początku wojny z Iranem w lutym. Jednocześnie Bagdad stara się wzmocnić swoją pozycję. W ubiegłym miesiącu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku premier Ali al-Zaidi wezwał do inwestowania w kraju, prezentując plany gospodarcze i antykorupcyjne.

Rozmowy z Libanem

Georgiewa poinformowała o intensywnych rozmowach z władzami Libanu oraz znaczących postępach w przygotowaniu programu MFW. Jak zaznaczyła, strony muszą jeszcze dokończyć część prac, jednak wyraziła przekonanie, że uda się osiągnąć rezultat.

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Liban jest w znacznym stopniu zależny od importu, co czyni go szczególnie podatnym na zakłócenia w żegludze i dostawach energii spowodowane wojną regionalną. Kraj nadal zmaga się także ze skutkami kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2019 roku. Bank Światowy prognozuje spadek libańskiej gospodarki o 6,4% w 2026 roku.

MFW oświadczył w tym miesiącu, że oceni możliwe zmiany w libańskiej ustawie o restrukturyzacji banków pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami. Prezes banku centralnego Libanu Karim Suaid wcześniej wyraził oczekiwanie przełomu w negocjacjach z funduszem dotyczących tej ustawy do końca 2026 roku.

Georgiewa zwróciła również uwagę na reformy rządów państw Zatoki Perskiej, które, jak powiedziała, pomogły im złagodzić skutki regionalnych wstrząsów dzięki zgromadzonym rezerwom finansowym.

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