国际货币基金组织将加快与伊拉克和黎巴嫩的谈判——The National

国际货币基金组织计划在泰国曼谷加快与伊拉克和黎巴嫩就可能提供财政支持和经济政策支持的谈判，以稳定两国经济。该基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在国际货币基金组织和世界银行年会上表示，The National报道。

对伊拉克的支持

格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织将坚定支持伊拉克，将财政支持与经济政策支持相结合。她还提到该基金组织向埃及和约旦提供的支持。

自2月与伊朗的战争开始以来，伊拉克正面临最严重的经济和安全时期之一。与此同时，巴格达正试图巩固自身地位。上个月，在纽约举行的联合国大会上，总理阿里·扎伊迪在介绍经济和反腐败计划时呼吁对该国进行投资。

与黎巴嫩的谈判

格奥尔基耶娃表示，与黎巴嫩当局的谈判十分密集，国际货币基金组织项目的准备工作取得了显著进展。她说，双方仍需完成部分工作，但她相信能够取得成果。

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黎巴嫩在很大程度上依赖进口，这使其尤其容易受到地区战争导致的航运和能源供应中断影响。该国还在继续应对始于2019年的金融危机后果。世界银行预计，黎巴嫩经济将在2026年萎缩6.4%。

国际货币基金组织本月表示，将评估对黎巴嫩银行处置法可能作出的修改是否符合国际标准。黎巴嫩中央银行行长卡里姆·苏艾德此前表示，预计到2026年底前，与该基金组织就该法律进行的谈判将取得突破。

格奥尔基耶娃还指出，海湾国家政府实施的改革帮助这些国家凭借已形成的财政储备缓解了地区动荡的影响。

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