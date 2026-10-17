Brytyjska policja ocenia wpis dziennikarki i autorki Sarah Helm, żony doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii Jonathana Powella, pod kątem możliwego wyrażenia poparcia dla Palestine Action. Rzecznik Policji Metropolitalnej oświadczył, że publikacja jest sprawdzana w celu ustalenia, czy konieczne jest dalsze dochodzenie policyjne.

Wpis w mediach społecznościowych

Helm zareagowała w serwisie X na doniesienia dotyczące irlandzkiej pisarki Sally Rooney. Oświadczyła, że jej książki nie będą już sprzedawane w Wielkiej Brytanii z powodu planów przekazywania tantiem na wsparcie Palestine Action.

W swoim wpisie Helm wymieniła autorów popierających Palestynę i Palestine Action, informuje Jerusalem Post. Rzeczniczka rządu, komentując sytuację, podkreśliła, że poglądy te należą do osoby prywatnej, która nie reprezentuje rządu w żadnym charakterze.

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Status Palestine Action

Palestine Action została zakazana w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku na podstawie przepisów dotyczących terroryzmu. Według publikacji wyrażanie poparcia dla tej organizacji stanowi przestępstwo.

Grupa prowadziła akcje protestacyjne, w tym dopuszczała się aktów wandalizmu na rzecz spraw palestyńskich, ale zaprzecza, że jej działalność stanowi terroryzm. W czerwcu czterech jej członków zostało uwięzionych w związku z nalotem w 2024 roku na fabrykę firmy zbrojeniowej Elbit, podczas którego spowodowano szkody przekraczające 1 mln funtów szterlingów.

Amnesty International poinformowała, że po zakazaniu Palestine Action w Wielkiej Brytanii za domniemane poparcie dla organizacji aresztowano ponad 3 500 osób, z których wiele trzymało plakaty. Sąd Apelacyjny w czerwcu uznał zakaz działalności grupy za zgodny z prawem po jego zaskarżeniu.

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