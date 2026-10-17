Pracownikom amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) polecono do piątku złożyć samooceny swojej pracy o objętości 6 tys. znaków. Zmiany w corocznym procesie oceniania stały się nowym źródłem napięć między federalnymi urzędnikami resortu a administracją prezydenta Donalda Trumpa, informuje STAT News.

Zmiany w ocenianiu

Urzędnicy wyjaśnili nowe zadanie zaleceniami administracji dotyczącymi „kalibrowania” ocen pracowników. Według nich ma to sprawić, że wysokie oceny będą bardziej znaczące, oraz zapewnić bardziej spójne i wiarygodne oceny w różnych instytucjach.

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Sceptycyzm pracowników

Jednocześnie federalni pracownicy ochrony zdrowia z podejrzliwością odnieśli się do tego wymogu. Według publikacji na ich nastawienie wpłynęły zwolnienia w okresie działalności DOGE oraz późniejszy odpływ personelu.

Pracownicy HHS obawiają się, że nowe oceny mogą zostać wykorzystane jako pretekst do obniżenia wynagrodzeń lub wypychania pracowników z resortu. Obawy te są stanowiskiem pracowników, o którym informuje STAT News.

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