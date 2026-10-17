Працівникам HHS доручили подати самооцінки на 6 тисяч символів — STAT News

Працівникам Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) доручили до п’ятниці подати самооцінки своєї роботи обсягом 6 тисяч символів. Зміни до щорічного процесу оцінювання стали новим джерелом напруження між федеральними службовцями відомства та адміністрацією президента Дональда Трампа, повідомляє STAT News.

Зміни в оцінюванні

Посадовці пояснили нове завдання рекомендаціями адміністрації щодо «калібрування» рейтингів працівників. За їхніми словами, це має зробити високі оцінки більш значущими та забезпечити послідовніше й достовірніше оцінювання в різних відомствах.

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Скепсис працівників

Водночас федеральні працівники сфери охорони здоров’я поставилися до вимоги з підозрою. За даними видання, на їхнє ставлення вплинули звільнення в період діяльності DOGE та подальший відтік персоналу.

Співробітники HHS побоюються, що нові оцінювання можуть використати як привід для зниження оплати праці або витіснення працівників із відомства. Це занепокоєння є позицією працівників, про яку повідомляє STAT News.

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