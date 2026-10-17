Сотрудникам Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) поручили до пятницы подать самооценки своей работы объемом 6 тысяч знаков. Изменения в ежегодном процессе оценивания стали новым источником напряженности между федеральными служащими ведомства и администрацией президента Дональда Трампа, сообщает STAT News.

Изменения в оценивании

Чиновники объяснили новое задание рекомендациями администрации по «калибровке» рейтингов сотрудников. По их словам, это должно сделать высокие оценки более значимыми и обеспечить более последовательное и достоверное оценивание в разных ведомствах.

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Скепсис сотрудников

В то же время федеральные работники сферы здравоохранения отнеслись к требованию с подозрением. По данным издания, на их отношение повлияли увольнения в период деятельности DOGE и последующий отток персонала.

Сотрудники HHS опасаются, что новые оценки могут использовать как повод для снижения оплаты труда или вытеснения работников из ведомства. Эта обеспокоенность является позицией сотрудников, о которой сообщает STAT News.

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