Dostępne i oczekiwane materiały do schronień w Strefie Gazy pokrywają jedynie 17% potrzeb na okres zimowy, informuje Anadolu Agency, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji. Wcześniej w tym miesiącu IOM również oświadczyła, że ponad połowa namiotów i prowizorycznych schronień w Gazie jest w niezadowalającym stanie.

Powtarzające się przesiedlenia

Regionalny koordynator działań IOM w Gazie Karl Baker powiedział, że powtarzające się przesiedlenia ludności uszkadzają lub niszczą namioty i inne tymczasowe miejsca zamieszkania. Według niego niektórzy Palestyńczycy byli zmuszeni zmieniać miejsce zamieszkania nawet osiem razy.

Baker zaznaczył, że nawet plandeki wymagają wymiany mniej więcej co sześć miesięcy, jednak organizacje humanitarne nie mogą sprowadzać zamienników w wymaganej ilości. Powiedział, że zamiast rozwiązań wyłącznie tymczasowych konieczne jest przejście do trwalszych schronień przejściowych.

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Ograniczenia i brak finansowania

Według Bakera materiały na mocniejsze dachy, betonowe podłogi i bardziej niezawodne ściany podlegają izraelskim ograniczeniom dotyczącym towarów podwójnego zastosowania, wprowadzonym ze względów bezpieczeństwa. Dodał, że IOM pozostaje w stałym kontakcie z władzami Izraela, jednak import części trwałych materiałów nadal nie jest zatwierdzany.

Baker wskazał również na brak finansowania i zakłócenia w transporcie międzynarodowym jako przeszkody. IOM jest zależna od dostawców, między innymi z Chin, Indii i Pakistanu. Według jego oceny pomocy w zakresie schronienia potrzebuje od 1,8 mln do 1,9 mln osób.

Według koordynatora dla większości ludności dostępne jest około 30% terytorium Gazy, przez co przesiedlone osoby są zmuszone mieszkać na coraz bardziej zatłoczonych i często narażonych na podtopienia obszarach. Wraz z początkiem zimowych opadów organizacje humanitarne pracują w strefach zagrożonych powodzią i rozmieszczają pompy wodne.

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