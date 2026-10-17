Имеющиеся и ожидаемые материалы для укрытий в секторе Газа покрывают лишь 17% потребностей на зимний период, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Международную организацию по миграции. Ранее в этом месяце МОМ также заявила, что более половины палаток и самодельных укрытий в Газе находятся в неудовлетворительном состоянии.

Неоднократное перемещение

Региональный координатор реагирования МОМ в Газе Карл Бейкер заявил, что повторные перемещения населения повреждают или уничтожают палатки и другие временные жилища. По его словам, некоторые палестинцы были вынуждены менять место жительства до восьми раз.

Бейкер отметил, что даже брезент нуждается в замене примерно каждые шесть месяцев, однако гуманитарные организации не могут ввозить замену в необходимом объеме. Он сказал, что вместо исключительно временных решений необходимо переходить к более долговечным переходным укрытиям.

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Ограничения и нехватка средств

По словам Бейкера, материалы для более прочных крыш, бетонных полов и более надежных стен подпадают под израильские ограничения в отношении товаров двойного назначения, введенные по соображениям безопасности. Он добавил, что МОМ постоянно контактирует с израильскими властями, однако ввоз части долговечных материалов по-прежнему не согласовывается.

Бейкер также назвал препятствиями нехватку финансирования и перебои в международных перевозках. МОМ зависит от поставщиков, в частности из Китая, Индии и Пакистана. По его оценке, в помощи с жильем нуждаются от 1,8 млн до 1,9 млн человек.

По словам координатора, для большинства населения доступны около 30% территории Газы, из-за чего перемещенные люди вынуждены жить во все более тесных и часто подверженных подтоплениям районах. С началом зимних дождей гуманитарные организации работают в зонах риска затопления и развертывают водяные насосы.

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