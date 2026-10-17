加沙避难所材料仅覆盖17%的冬季需求——阿纳多卢通讯社

据阿纳多卢通讯社报道，援引国际移民组织的消息，加沙地带现有和预计到位的避难所材料仅能满足冬季需求的17%。本月早些时候，国际移民组织还表示，加沙超过一半的帐篷和临时搭建的避难所状况不佳。

反复流离失所

国际移民组织加沙应对事务区域协调员卡尔·贝克表示，人口的反复流离失所会损坏或摧毁帐篷及其他临时住所。他说，一些巴勒斯坦人被迫最多更换居住地八次。

贝克指出，即使是防水布也大约每六个月需要更换一次，但人道主义组织无法按所需数量运入替换材料。他说，不能仅依赖临时解决方案，而需要转向更耐用的过渡性避难所。

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限制与资金短缺

贝克表示，用于更坚固屋顶、混凝土地板和更可靠墙体的材料受到以安全考虑为由实施的以色列两用物项限制。他补充说，国际移民组织一直与以色列当局保持联系，但部分耐用材料的进口仍未获批准。

贝克还称，资金不足和国际运输中断也是障碍。国际移民组织依赖包括来自中国、印度和巴基斯坦的供应商。据他估计，有180万至190万人需要住房援助。

该协调员表示，对大多数人口而言，加沙约30%的领土可进入，这迫使流离失所者居住在日益拥挤且经常易受洪涝影响的地区。随着冬季降雨开始，人道主义组织正在有洪水风险的地区开展工作，并部署抽水泵。

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