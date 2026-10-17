W Szkocji pierwszy minister John Swinney oświadczył na konferencji Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w Aberdeen, że kampania na rzecz drugiego referendum niepodległościowego już się rozpoczęła. Informuje o tym The Guardian. SNP planuje uruchomić ogólnokrajową inicjatywę Choose Scotland, aby przekonywać mieszkańców Szkocji o korzyściach z opuszczenia Zjednoczonego Królestwa.

Kampania Choose Scotland

Swinney nazwał Choose Scotland najlepiej przemyślaną kampanią w historii SNP. Jak powiedział, będzie ona wspierana przez fundusz o sześciocyfrowej kwocie. Celem inicjatywy jest zbudowanie społecznego konsensusu w sprawie wyjścia Szkocji z unii.

Na konferencji Swinney oświadczył również, że warunki dla zwolenników niepodległości stają się korzystniejsze. Jednocześnie nie ma on uprawnień do samodzielnego zarządzenia nowego referendum: do przeprowadzenia głosowania potrzebna jest zgoda rządu w Westminsterze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stawka na wybory

Przedstawiciele SNP uważają, że najbardziej realistyczną drogą do nowego referendum może być parlament bez większości parlamentarnej w Westminsterze. W takim scenariuszu nacjonaliści, ich zdaniem, mogliby odegrać kluczową rolę w utworzeniu przyszłego progresywnego rządu i podnieść kwestię nowego głosowania podczas negocjacji.

SNP ma obecnie ośmiu posłów w parlamencie Wielkiej Brytanii. Zastępczyni pierwszego ministra Jenny Gilruth oświadczyła, że partia poparłaby przedterminowe wybory powszechne, ponieważ mogłyby one ożywić ruch niepodległościowy. Posłanka Lara Bird zasugerowała, że przy zbliżonych wynikach wyborów SNP mogłaby negocjować kolejne referendum z następnym rządem w Westminsterze.

Najnowsze modelowanie Electoral Calculus przewiduje niewielkie zwycięstwo Partii Pracy i 28 mandatów dla SNP, chociaż wcześniejsze sondaże dopuszczały wyższy wynik partii. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ze swojej strony wezwał szkocki rząd, by skoncentrował się na praktycznych problemach, w tym na kryzysie kosztów życia, a nie na kwestii konstytucyjnej.

Czytaj nas na