Jeden ze współautorów „ustawy Grema” dotyczącej tzw. „piekielnych sankcji” wobec Rosji, demokratyczny senator Richard Blumenthal, ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za niechęć do podjęcia nowych działań mających na celu zwiększenie presji na Rosję w ramach tych przepisów.

„Donald Trump po raz kolejny potwierdza, że stoi po stronie krwiożerczego bandyty i tych, którzy wspierają rosyjską machinę wojskową, a przeciwko większości Amerykanów, ich przedstawicielom w obu izbach Kongresu oraz naszym europejskim sojusznikom” – napisał Blumenthal w poście na Twitterze.

Podkreślił, że ta decyzja Trumpa nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem narodowym USA, a wiąże się wyłącznie z podlizywaniem się rosyjskiemu dyktatorowi Wowi Putinowi.

Przypomnijmy, że 16 października prezydent USA Donald Trump podpisał dekret o zawieszeniu szeroko zakrojonych ceł, ograniczeń i sankcji, których wprowadzenie w związku z zakupem rosyjskich surowców energetycznych proponował zmarły senator Lindsey Graham.

Trump oświadczył w Waszyngtonie, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie ewentualnego ogniska dżumy w syberyjskim instytucie badawczym.

W Izbie Reprezentantów Kongresu USA zgłoszono projekt ustawy, który przewiduje zablokowanie tzw. „umowy dieslowej” prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Dokument przedstawił demokrata Gregory Mix przy poparciu przedstawicieli obu partii.