Komisja Praw Człowieka Sri Lanki oświadczyła, że militaryzacja północnej i wschodniej prowincji kraju, zamieszkanych w większości przez Tamilów, utrzymuje się 17 lat po zakończeniu wojny domowej. Jak informuje The Hindu, w swoim raporcie komisja wskazała na utrzymującą się praktykę zawłaszczania ziemi, ograniczanie dostępu lokalnych mieszkańców do tradycyjnych źródeł utrzymania oraz zastraszanie ludności przez wojsko.

W dokumencie „Sytuacja praw człowieka w Prowincji Północnej i Wschodniej Sri Lanki” zaznaczono, że obecność wojskowa nadal wpływa na zarządzanie i użytkowanie ziemi w regionie. Komisja wezwała władze do przyspieszenia zwrotu ziem zajętych przez wojsko, a także do pełnego przywrócenia praw własności i możliwości zarabiania na życie.

Ziemia i zarządzanie cywilne

Komisja zaleciła rządowi, by nie powoływał się na bezpieczeństwo narodowe jako na uniwersalne uzasadnienie wywłaszczania ziemi. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy takie działania nieproporcjonalnie dotykają mniejszości lub sprzyjają ingerencjom religijnym.

Wezwała również do podjęcia konkretnych działań w celu zakończenia udziału wojska w cywilnych sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie i edukacji. W raporcie stwierdzono, że wojsko angażuje się w działalność gospodarczą głównie za pośrednictwem Departamentu Bezpieczeństwa Cywilnego, a także uczestniczy w administrowaniu pracą wychowawców w placówkach przedszkolnych.

Wśród innych kwestii powojennych dokument porusza tematy wymuszonych zaginięć, masowych grobów, upamiętniania, państwowej inwigilacji i zastraszania, sporów o ziemię, przesiedlenia muzułmanów z północy, wypędzonych przez Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu w 1990 roku, wolności wyznania, projektów rozwojowych i środków utrzymania.

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Zwrot ziemi

W sierpniu 2026 roku prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake, który kieruje również Ministerstwem Obrony, polecił służbom bezpieczeństwa przyspieszyć uwolnienie i zwrot ziem zajętych podczas wojny, które nie są już potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie tamil­skojęzyczni mieszkańcy północy i wschodu wyrażają zaniepokojenie powolnym wykonywaniem tego polecenia.

Przedstawiciel ministerstwa, brygadier Franklin Joseph, powiedział gazecie, że ludziom zwrócono ponad 90% ziem, które wcześniej znajdowały się pod kontrolą wojska. Jak zaznaczył, część spraw jest nadal rozpatrywana, ponieważ nie ustalono właścicieli lub brakuje dokumentów potwierdzających prawo własności.

Poseł opozycyjnej partii Ilankai Tamil Arasu Kadchi, Thurairasa Ravikaran, reprezentujący okręg Mullaitivu, sprzeciwił się wymaganiu dokumentów dotyczących ziemi od rodzin, które uciekały podczas wojny, uznając to za niesprawiedliwe. Oświadczył, że znaczne obszary są nadal kontrolowane przez wojsko i inne instytucje państwowe, w tym departamenty archeologii i ochrony dzikiej przyrody.

Komisja zaznaczyła, że Sri Lanka nie ma kompleksowego planu reformy sektora bezpieczeństwa, który przewidywałby ograniczenie obecności wojskowej na północy i wschodzie oraz przywrócenie zarządzania cywilnego. Jej zdaniem udział wojska w różnych aspektach życia cywilnego, w tym w działalności gospodarczej, utrudnia powojenne pojednanie.

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